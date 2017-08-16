В Подмосковье модернизировали свыше 16 тысяч точек уличного освещения

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Светлый город" на территории Московской области установили и модернизировали более 16,6 тысячи уличных светильников, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"За первые семь месяцев 2017 года в рамках губернаторской программы "Светлый город" уже установлено и модернизировано 16677 точек наружного освещения. Всего в 2017 году запланировано построить новых и заменить на энергоэффективные 57 тысяч точек наружного освещения. В настоящее время работы ведутся с опережением графика", — сказал Пестов.

Программа "Светлый город" была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым в начале 2017 года на основании обращений жителей. Программа нацелена на улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест.

"В рамках программы 17 тысяч новых фонарей планируется установить вдоль региональных и муниципальных автодорог. Общая протяженность новых линий освещения вдоль автодорог составит почти 300 километров — эта работа проводится с целью снижения аварийности", — подчеркивается в материале.

Кроме того, еще 40 тысяч точек наружного освещения планируется построить и модернизировать в рамках муниципальных программам. В частности, нужно организовать архитектурно-художественную подсветку 72 муниципальных учреждений, осветить восемь зон отдыха и одну лыжную трассу.

"Отдельным направлением программы "Светлый город" является улучшение освещения мест притяжения — парков, скверов, пешеходных и туристических зон. По состоянию на начало августа, уже улучшено освещение трех мест притяжения — сквера в поселке Сычево Волоколамского района, сквера имени Марии Рубцовой в городском округе Химки и комплекса памятников в городском округе Мытищи", — добавил Пестов.