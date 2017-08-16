В Ленинском районе Подмосковья построили школу искусств

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдали детской школе искусств в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Школа искусств готова к вводу в эксплуатацию. Учреждение соответствует современным стандартам", — сказал руководитель надзорного ведомства Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, в школе расположились помещения учебной группы, мастерские живописи и рисунка, сцена с эстрадой и зрительным залом с 293 местами, обеденное пространство и кухня. Также обустроили помещения музыкального и хореографического отделений, зал для занятий ритмикой и танцами, читальный зал, книгохранилище и административно-хозяйственные помещения.

Помимо этого, здание было благоустроено с учетом доступности для инвалидов. Заказчиком строительства выступило управление по делам молодежи, культуры и спорта Ленинского района.