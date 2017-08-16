В подмосковной Шаховской построили новую детскую школу искусств

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новая детская школа искусств в подмосковной Шаховской, строительство которой завершили с опережением графика, примет учеников в начале нового учебного года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"Министр культуры Московской области Оксана Косарева 19 августа примет участие в презентации новой детской школы искусств в городском округе Шаховская", — говорится в сообщении

По планам, новая ДШИ в Шаховской должна была открыться в декабре. Но министерству культуры Подмосковья удалось скоординировать всех участников проекта так, что строительство завершили с опережением графика, и новая школа примет учеников практически в начале учебного года. В День города школа впервые распахнет двери для учеников, родителей и жителей Шаховской.

Прежняя ДШИ занимала здание бывшей земской школы, построенной в 1912 году. В ней было всего 12 классов, в которых могли учиться 250 человек. В новом здании школы будут учиться 600 человек, а количество учебных классов увеличится втрое.

В школе также появятся новые музыкальные инструменты: фортепиано, скрипки и виолончели, медные и деревянные духовые инструменты, народные инструменты, гитары, ударные инструменты. Впервые в школе появятся один концертный и три кабинетных рояля.

"От типового проекта новую школу отличает использование более качественных отделочных материалов. Концертный зал оформлен по индивидуальному проекту, предусматривающему высокое качество звука. В новом здании смогут заниматься маломобильные группы населения", — подчеркивается в сообщении.