В лесопарках Московской области могут появиться зоны с Wi-Fi

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В лесопарковых зонах Подмосковья могут оборудовать зоны с Wi-Fi, несмотря на то, что концепция лесопарков предполагает отдых на природе без гаджетов, сообщил глава регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"С Wi-Fi вопрос неоднозначный. С одной стороны, современные требования к оснащению парков диктуют наличие Wi-Fi, с другой стороны, хочется сделать лесопарки местом отдыха на природе. Но в целом это не исключает появления в парке определенных мест c Wi-Fi, куда можно прийти и поработать на свежем воздухе", — сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава регионального комитета лесного хозяйства Советников.

Он также рассказал об истории запуска Wi-Fi в Мещерском парке в Одинцовском районе. Появление Wi-Fi привело к тому, что пока дети сидели в песочнице, их родители пропадали в интернете. Тогда руководство парка приняло решение отключить Wi-Fi.

"А поскольку на территории парка сотовая связь плохо ловит, отдых от телефона стал своеобразной фишкой этого места", — добавил глава областного Комлесхоза.

В Подмосковье создается 10 лесопарков, которые станут местом спокойного и здорового отдыха для всей семьи. В лесопарках планируется создавать грунтовые велодорожки, дорожки для пеших прогулок, воркаут-площадки, обустраивать турники, детские площадки и беседки.