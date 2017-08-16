В лесопарках Московской области могут появиться зоны с Wi-Fi

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В лесопарковых зонах Подмосковья могут оборудовать зоны с Wi-Fi, несмотря на то, что концепция лесопарков предполагает отдых на природе без гаджетов, сообщил глава регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.
Он также рассказал об истории запуска Wi-Fi в Мещерском парке в Одинцовском районе. Появление Wi-Fi привело к тому, что пока дети сидели в песочнице, их родители пропадали в интернете. Тогда руководство парка приняло решение отключить Wi-Fi.
"А поскольку на территории парка сотовая связь плохо ловит, отдых от телефона стал своеобразной фишкой этого места", — добавил глава областного Комлесхоза.
В Подмосковье создается 10 лесопарков, которые станут местом спокойного и здорового отдыха для всей семьи. В лесопарках планируется создавать грунтовые велодорожки, дорожки для пеших прогулок, воркаут-площадки, обустраивать турники, детские площадки и беседки.