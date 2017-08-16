В Подмосковье расчистят 50 участков захламленного леса

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье запланировали расчистить 50 участков захламленного леса, конкретные участки для уборки выберут с помощью голосования жителей на портале "Добродел", сообщил глава регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"В самое ближайшее время Комлесхоз сформирует базу данных по всем существующим захламленным участкам леса. Сейчас идет голосование через систему "Добродел", в котором приняли участие уже более 3 тысяч человек. По итогам мы будем понимать, какие участки жители хотят, чтобы были расчищены в этом году — а это 50 участков, а какие — в следующем", — сказал в интервью официальному порталу правительства Московской области Советников.

Он подчеркнул, что захламленные участки леса расчистят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Советников также рассказал о ликвидации последствий эпидемии жука-короеда в регионе. По его словам, уже сегодня санитарные работы осуществлены на 80% территории погибшего леса. Приняты все необходимые меры для того, чтобы эпидемия больше не повторилась.

"Мы победили эпидемию короеда. Сейчас санитарное состояние лесов Московской области удовлетворительное, а к концу 2018 года все последствия этого нашествия будут окончательно устранены", — отметил чиновник.