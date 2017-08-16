В Подмосковье планируют провести акцию по посадке деревьев 9 сентября

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ежегодную акцию "Наш лес. Посади свое дерево" на территории Московской области могут провести в 2017 году 9 сентября, основную площадку акции планируют устроить в Щелковском районе, сообщил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

"Мы планируем приурочить акцию "Посади свое дерево" к этому празднику ("День лесов Подмосковья" — ред.) и провести ее во вторую субботу сентября, отпраздновать по-настоящему, в лесу. Будем проводить посадки по всему Подмосковью. Основную площадку планируется расположить в Щелковском районе", — сообщил Советников в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он добавил, что будет много дополнительных площадок, их общая площадь составит 140 гектаров, чтобы каждый мог посадить дерево.

По его словам, Комлесхоз уже готовится к акции — идет закупка саженцев, расчистка площадок, проработка размещения подъездных путей, парковок, полевых кухонь, "чтобы всем было удобно, комфортно и весело".

"Мы продумываем программу мероприятий. Помимо посадки леса, будут другие активности: выступления артистов, ансамблей, танцы. Мы ожидаем, что участие в празднике примет около 10 тысяч человек. Приглашаем всех желающих", — заключил Советников.

В Подмосковье уже несколько лет проводятся акции "Лес Победы" и "Наш лес. Посади свое дерево". Только в 2016 году в рамках акций свыше 250 тысяч участников восстановили 717 гектаров лесного фонда на территории региона.

В этом году на акции "Лес Победы", которая прошла 29 апреля, в Подмосковье высадили более 1,3 миллиона молодых сосен и дубов, а также около 110 тысяч парковых деревьев и кустарников. Акция прошла на территории всех муниципальных образований региона, для ее проведения был подготовлен 81 участок общей площадью 337 гектаров на землях гослесфонда, а также 961 площадка в населенных пунктах.