В сельские школы Подмосковья придут работать 136 молодых специалистов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В сельских школах Московской области с нынешнего года начнут работать 136 молодых педагогов, прошедших специальную подготовку, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В 2017 году в сельские школы Московской области пойдут работать 136 молодых специалистов. В области не была закрыта ни одна сельская школа, учителя получают доплату должностных окладов на 25%", — сказала Забралова.

Она отметила, что будущие сотрудники школ прошли практику в сельских общеобразовательных организациях и прослушали лекции о специфике работы в малокомплектных учреждениях.

Забралова также добавила, что в отдаленные школы Подмосковья детей доставляют автобусами. Сейчас парк школьных автобусов насчитывает 273 машины, а осенью будут поставлены еще 36 за счет средств федерального и областного бюджетов.

Всего в Подмосковье 504 сельские школы, среди которых муниципальные, государственные и частные. В них обучается 121 тысяча детей. Малокомплектных образовательных организаций, где учится менее 100 человек, в регионе 82. В одном классе-комплекте занимаются дети разных возрастов.