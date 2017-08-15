В Подмосковье нелегальные карьеры передадут добросовестным пользователям

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нелегальные полигоны по добыче песка и других инертных материалов в Подмосковье будут передаваться добросовестным недропользователям, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
"После обнаружения нелегальных карьеров на территории Московской области они будут обследоваться специалистами министерства. Решение будет приниматься в зависимости от состояния объекта", — сказал он.
Если запасы нерудных ископаемых в карьере близки к истощению и объект не представляет интереса для дальнейшей разработки, его будут рекультивировать. "Там, где объект не представляет интереса, мы готовим предписание собственнику земли, чтобы он провел рекультивацию.
Объекты с неисчерпанными запасами инертных материалов будут готовиться к конкурсным процедурам, в результате которых будет определен новый недропользователь. "Нелегальные карьеры после изъятия мы готовим, чтобы провести конкурсные процедуры и выдать лицензию добросовестному собственнику под официальную добычу ископаемых", — сообщил Коган.
Ранее он сообщал, что с начала 2017 года выявлено 16 объектов нелегальной добычи инертных ископаемых, ущерб, нанесенный природе, составил 100 миллионов рублей, возбуждено 2 уголовных дела.