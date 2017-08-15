В Подмосковье нелегальные карьеры передадут добросовестным пользователям

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нелегальные полигоны по добыче песка и других инертных материалов в Подмосковье будут передаваться добросовестным недропользователям, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"После обнаружения нелегальных карьеров на территории Московской области они будут обследоваться специалистами министерства. Решение будет приниматься в зависимости от состояния объекта", — сказал он.

Если запасы нерудных ископаемых в карьере близки к истощению и объект не представляет интереса для дальнейшей разработки, его будут рекультивировать. "Там, где объект не представляет интереса, мы готовим предписание собственнику земли, чтобы он провел рекультивацию.

Если собственник этого не сделает, готовим предписание, участок будем изымать и передавать в собственность администрации муниципалитета. Я вас уверяю, ни один участок не будет брошен", — обещал Коган. По его данным, в большинстве случаев карьеры в Подмосковье размещаются либо на частной территории, либо на землях Гослесфонда.

Объекты с неисчерпанными запасами инертных материалов будут готовиться к конкурсным процедурам, в результате которых будет определен новый недропользователь. "Нелегальные карьеры после изъятия мы готовим, чтобы провести конкурсные процедуры и выдать лицензию добросовестному собственнику под официальную добычу ископаемых", — сообщил Коган.

Ранее он сообщал, что с начала 2017 года выявлено 16 объектов нелегальной добычи инертных ископаемых, ущерб, нанесенный природе, составил 100 миллионов рублей, возбуждено 2 уголовных дела.