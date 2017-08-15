В Подмосковье выросло количество запросов на лицензии по добыче ископаемых

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Количество обращений за получением лицензии на пользование недрами в Московской области увеличилось; по итогам 2017 года планируется выдать около 45 лицензий на добычу полезных ископаемых и нерудных материалов, сообщил глава регионального министерства экологии и природопользования Александр Коган.

"В 2017 году Подмосковье увеличилось количество обращений за получением лицензии на пользование недрами. В 2014 году выдано 17 лицензий, в 2015 — 25, в 2016 — уже 51", — сказал министр журналистам.

Он добавил, что до конца года в регионе планируется выдать более 30 лицензий на добычу полезных ископаемых и нерудных материалов.

"С начала 2017 года выдано порядка 10 лицензий на добычу полезных ископаемых и нерудных материалов в Подмосковье. В планах — порядка 30-35 лицензий до конца года. Все лицензии в работе, мы уже приступили к их оформлению", — сказал Коган.

По его мнению, увеличение интереса к лицензированию деятельности у недропользователей — результат системной работы Минэкологии. "Это еще раз говорит о том, что системная работа находит понимание у недропользователей, что гораздо выгоднее получить лицензию, чтобы выходить на легальную работу", — считает он.

В московском регионе высок уровень конкуренции по добыче нерудных ископаемых, дефицит поставки инертных материалов не наблюдается, отметил Коган. "Строительство большого числа объектов, а Подмосковье является лидером по числу строящегося жилья и дорог, требует большого количества инертных материалов. Много такого материала требуется для строительства ЦКАД. Чем короче "плечо", тем дешевле себестоимость объекта, поэтому основная добыча материалов для строительства этих объектов ведется в Подмосковье", — сказал министр.

По словам Когана, большинство добытых по новым лицензиям материалов будет использоваться при строительстве четвертого участка ЦКАДа.

"Восток и юго-восток ЦКАД — самый протяженный участок, который потребует больше всего инертных материалов", — считает он. По мнению Когана, на строительство четвертого участка ЦКАД потребуется порядка 35 миллионов кубометров инертных материалов.