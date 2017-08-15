В Подмосковье рекультивируют более 20 карьеров в 2017 году

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Подмосковье рекультивируют более 20 карьеров в 2017 году, рассказал журналистам во вторник министр экологии и природопользования области Александр Коган.

"Главный акцент на земельных участках в Московской области, предоставленных для целей недропользования, будет делаться на рекультивацию. На восстановление их для сельскохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных и природоохранных целей", — сказал он.

В большинстве случаев карьеры превратятся в водоемы, сообщил Коган.

"Чаще всего работы по рекультивации объектов предполагают выполаживание бортов с последующим обводнением. Объект, на котором прошла рекультивация, в последующем сможет использоваться как рекреационная зона или для рыбоводства", — пояснил он.

Ранее министр сообщил, что в Подмосковье в последние годы увеличилось количество легальной добычи нерудных ископаемых и инертных материалов. В 2014 году в области было выдано 17 лицензий на их добычу, в 2015-м — 25, в 2016-м — 51 лицензия. До конца текущего года планируется выдать 43-45 лицензий.