В Московской области волонтеры оказали помощь 3,6 тысячам человек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Безвозмездную помощь оказали в Московской области 3,6 тысячам человек в рамках акции "10 добрых дел волонтеров", говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

"В рамках благотворительной акции "10 добрых дел волонтеров" оказана безвозмездная помощь более 3690 нуждающимся. Волонтеры помогли убрать квартиры и приусадебные участки, постирать и повесить шторы, разобрать шкафы с книгами, напилить и уложить дрова для печного отопления, помогали в приготовлении пищи, провели мелкий ремонт по дому", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, волонтеры также сопровождали нуждающихся в больницы, магазины и церкви, организовали поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, занимались посадкой деревьев в скверах.

"В реестре волонтеров Московской области числится 6896 человек. Мы рады приветствовать новых добровольцев, которым близок дух милосердия", — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Акция "10 добрых дел волонтеров" проходит в Подмосковье в рамках благотворительной кампании "Подмосковье — территория добра", которая стартовала в апреле. В рамках кампании проходят несколько акций: "Добрая покупка" — оказание продуктовой помощи, "10 добрых дел волонтера" — оказание помощи в бытовом обустройстве, досуговом, транспортном сопровождении при посещении медицинских и иных организаций.