В Подмосковье пройдет спартакиада для журналистов 19 августа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На базе военно-патриотического центра "Офицерское собрание" в Раменском районе Подмосковья 19 августа пройдет "Журналиада Подмосковья" для представителей СМИ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом году мероприятие проводится уже в 17-й раз при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. К участию в соревнованиях допускаются команды из числа работников СМИ Московской области. Состав команды — пять человек.

"Девятнадцатого августа на базе военно-патриотического центра "Офицерское собрание" Раменского района в деревне Вялки пройдет "Журналиада Подмосковья", — говорится в сообщении.

Участникам соревнований предстоит посостязаться в семи видах упражнений: эстафете (включает "поход на лыжах", "переноску раненого репортера" и другое), стрельбе в интерактивном тире, броске мяча в баскетбольное кольцо и пробитии мяча в футбольные ворота, дартсе, скалодроме, перетягивании каната и картинге.

Также в рамках спартакиады наградят лауреатов пятого конкурса творческих работ "Спортивное Подмосковье". А также проведут традиционные испытания ГТО.

"Спорт является одним из главных элементов корпоративной культуры. Для журналистов активность — профессиональный навык. С сентября 2011 года в Подмосковье традиционно проводятся соревнования среди журналистов "Журналиада Подмосковья". <…> Соревнования такого рода дают возможность не только проявить свою физическую активность, но и возможность обменятся опытом, знаниями в медиа-сфере", — подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.