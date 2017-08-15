Электроснабжение в подмосковной Балашихе полностью восстановили после грозы

МОСКВА, 15 авг — РИА Недвижимость. Электроснабжение в подмосковной Балашихе полностью восстановили после ночной грозы, говорится в сообщении администрации городского округа.

"По данным на утро 15 августа электроснабжение в Балашихе полностью восстановлено. Из-за грозы произошло аварийное отключение в нескольких домах пяти микрорайонов города: Заре, Кучино, Акатово, Хомутово, Салтыковке. Причиной большинства из них стали обрывы электропередач и короткие замыкания", – указывается в нем.

Как уточняется в сообщении, по всем поступившим в единую диспетчерскую службу города заявкам выезжали аварийные бригады "Восточных электрических сетей" и "Мособлэнерго". В пострадавших микрорайонах были запущены резервные схемы электроснабжения и дизельные генераторы.

Сильная гроза в московском регионе началась вечером в понедельник, 14 августа. В некоторых районах Балашихи порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Всего за время грозы в диспетчерскую службу города и по номеру "112" поступило около 50 звонков. Помимо отключения электроснабжения, вызовы касались поваленных деревьев и подтоплений. Шквалистый ветер повалил в городе пять деревьев, два из них оборвали электропровода, говорится в сообщении.