В Лотошинском районе Подмосковья нашли редчайшую хищную птицу

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Биологи обнаружили в Лотошинском районе редчайшую хищную птицу — малого подорлика, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"В рамках мониторинга редких видов флоры и фауны биологи обнаружили малого подорлика. Неожиданная находка произошла в Лотошинском районе. По словам экспертов, это одна из редчайших хищных птиц Подмосковья. Сейчас малый подорлик занесен в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области", — говорится в сообщении.

Гнездится подорлик в укромных и труднодоступных уголках старых заболоченных лиственных и смешанных лесов с крупными деревьями, чередующихся с открытыми участками, в первую очередь — сырыми лугами. Если первое гнездование прошло успешно, то вполне вероятно, что пара будет много лет возвращаться и выводить птенцов в этом же гнезде. То, что встреча произошла в гнездовое время, позволяет надеяться на наличие неподалеку гнезда.

"Как правило, за сезон выживает и вылетает из гнезда только один птенец — и это одна из причин редкости этого орла. Другая причина — антропогенное воздействие на гнездопригодные местообитания, вырубка крупных деревьев, браконьерство", — приводятся в материале слова министра экологии и природопользования Александра Когана.

Он добавил, что по своему облику малый подорлик — типичный орел, но не очень крупный: размах его крыльев составляет всего около 1,5 метров. Тем не менее, это одна из самых больших и величественных птиц Подмосковья.