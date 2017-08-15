Восстановлена подача горячей воды в жилые дома Деденево Дмитровского района

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Восстановлена подача горячей воды в жилые дома города Деденево Дмитровского района, где ранее из-за накопившихся долгов теплоснабжающей компании был отключен газ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

"Во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Дмитровского района Елена Трошенкова доложила о принятых мерах по восстановлению подачи горячей воды в городском поселении Деденево. Все котельные района, которые ранее отключались за долги по газу, работают ", — сообщается в материале пресс-службы.

В нем напоминается, что из-за накопившихся долгов теплоснабжающей компании в населенном пункте был отключен газ. В настоящий момент администрациями городского поселения и Дмитровского района разработана дорожная карта по решению проблемы, создано муниципальное предприятие, с которым заключен договор на поставку газа.

В октябре 2017 года будет проведена процедура приватизации муниципального имущества, обеспечивающего теплоснабжением район, и проведены расчеты за потребленный газ. Схема согласована с "Межрегионгазом", заключается в сообщении.

Ранее сообщалось, что горячее водоснабжение в Деденеве отключено с 5 июня текущего года. Под отключение попали 28 многоквартирных домов с 3 тысячами жителей.