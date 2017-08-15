В Зарайске открылся новый элеватор на 9 тысяч тонн зерна

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новый элеваторный комплекс по очистке, сушке и хранению зерна достроили в Зарайске, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Новый элеватор способен обрабатывать до 100 тонн зерна в час. Элеватор оснащен современным и высокотехнологичным оборудованием, произведенным в России. Общий объем инвестиций составил 105 миллионов рублей", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что элеватор был построен за четыре месяца — инвестору была оказана помощь при оформлении разрешительных документов через Региональный центр содействия строительству.

В открывшемся элеваторе полностью автоматизирован процесс очистки и сушки зерна, комплекс обслуживают три человека. Хранилище способно принимать и перерабатывать до 9 тысяч тонн зерна. В ближайшее время подобные элеваторы появятся и в других хозяйствах Подмосковья, подчеркивается в документе.

"Появление еще одного объекта, который может принимать и обрабатывать зерно, увеличивает пропускную способность и возможность более интенсивной уборки в текущем и последующих годах. Уборочная в самом разгаре и такой комплекс открылся как нельзя кстати", — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, присутствовавший на открытии объекта.