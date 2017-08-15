Более 9 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье

МОСКВА, 15 августа — РИА Новости. Более 9 тысяч укусов клещей зафиксировано в Подмосковье по состоянию на начало августа, говорится в сообщении Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 10 августа 2017 года во всех муниципальных образованиях Московской области выявлена активность клещей, медицинскими организациями зарегистрировано 9411 случаев присасывания клещей", — сообщается в документе.

Более 25% пострадавших — дети (2789 случаев), уточняется в сообщении. Наибольшее количество случаев присасывания клещей среди населения было зарегистрировано в Раменском (485 случаев), Дмитровском (465 случаев), Коломенском (432 случая), Люберецком (424 случая),Серпуховском (423 случая),Ногинском (368 случаев),Орехово-Зуевском (310 случаев),Наро-Фоминском (299 случаев), Сергиево-Посадском (274 случая) районах и в Балашихе (412 случаев).

В материалах ведомства напоминается, что за аналогичный период 2016 г. на территории Московской области было зарегистрировано больше случаев присасывания клещей — 9477, в том числе к детям — 2521.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано, болезнь Лайма за 7 месяцев текущего года перенесли 92 человека, в том числе 10 детей. Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В результате лабораторных исследований были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (11,4 %), гранулоцитарного анаплазмоза человека (2,1%) и моноцитарного эрлихиоза (0,4%), заключается в сообщении.