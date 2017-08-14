345 дворовых территорий благоустроили в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В регионе благоустроили почти четверть дворовых территорий от запланированного на год.

В рамках программы 2017 года планируется преобразить 1460 дворовых территорий, работы выполнены почти на 25% из них. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. На настоящий момент благоустроено 345 дворовых территорий.

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды реализуется в текущем году в Подмосковье. В рамках данного проекта министерство ЖКХ региона совместно с муниципалитетами синхронизировали программы комплексного благоустройства дворовых территорий, капремонта многоквартирных домов и ремонта подъездов.

"В этом году мы комплексно благоустроим 1460 дворовых территорий. Вся адресная программа и объем работ был определен самими жителями. На старте мы имели незначительное отставание от графика из-за дождей, так как часть работ не могла быть выполнена в срок по погодным условиям, но сейчас программа по благоустройству дворов набрала темпы. Почти четверть дворовых территорий благоустроено, и сейчас мы активно ведем приемку работ совместно с общественниками", – отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Лидерами по благоустройству являются Мытищи, Реутов, Люберцы, Серпухов, Раменский, Щелковский, Воскресенский районы. Среди муниципалитетов, вызывающих опасения с точки зрения формализации процесса отчетности и сроков реализации программы 2017 года — Жуковский, Подольск, Красноармейск, Балашиха, Краснознаменск, Орехово-Зуево, Егорьевск, Протвино, Рошаль, Звездный городок, Бронницы и Котельники.

Как добавил министр ЖКХ, в результате реализуемых программ жители области получат комфортную городскую среду, "начиная с чистой и отремонтированной лестничной клетки в подъезде, крепкого фасада дома с надежной кровлей, исправным лифтом и заканчивая приятной для глаз функциональной дворовой территорией".