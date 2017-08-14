Около 900 км линий электропередачи ввели в эксплуатацию в МО в 2017 году

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Это более 60% от запланированного на год.

900 километров линий электропередачи построили в Подмосковье в 2017 году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Около 900 километров линий электропередачи, что составляет 64% от запланированных объемов на год, построили в Подмосковье в 2017 году. Все линии готовы к работе. До конца года запланирован ввод еще 500 километров ЛЭП. Таким образом в 2017 году в общей сложности построят 1400 километров линий.

Как заявил Дмитрий Пестов, эти проекты осуществляются в рамках инвестиционных программ.

"С начала 2017 года на территории Подмосковья было построено и введено в эксплуатацию около 900 километров линий электропередачи. Работы производятся в рамках инвестиционных программ ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго", – сказал Дмитрий Пестов.