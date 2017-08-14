В Долгопрудном в ходе рейда задержали 13 нелегальных мигрантов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Задержанные нелегалы оштрафованы на пять тысяч рублей и будут выдворены с территории РФ.

Масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели в рамках спецоперации "Антикриминал" в подмосковном Долгопрудном, сообщил телеканал "360". Рейд проходил на территории овощебазы. В результате 13 человек оштрафованы на сумму в размере пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. В ходе проверки выяснилось, что многие иностранцы не только не имеют разрешений на работу, но даже не знают русского языка. Некоторые затруднились ответить на вопрос, как давно они приехали в Московскую область.

В настоящее время оперативники устанавливают владельцев овощебазы, которым может грозить наказание в виде возбуждения уголовного дела за организацию незаконной миграции.