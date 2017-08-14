В Подмосковье с сентября поднимут зарплаты учителям

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Средняя зарплата школьного учителя после повышения будет составлять 51 тысячу рублей.

Как сообщил телеканал "360", на встрече с директорами девяти региональных школ губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о повышении зарплат педагогов на 5% с начала учебного года. Также губернатор сообщил, что примерно такое же повышение заработной платы ждет врачей и социальных работников. Самое высокое увеличение планируется для тех, кто получал небольшие зарплаты — младших воспитателей и нянечек в детских садах, их зарплата вырастет на 70%.

До 2021 года в Московской области планируется построить 230 образовательных учреждений, 107 из них – на средства из внебюджетных источников. 26 школ будет открыто в Подмосковье в 2017 году.

"Мы очень хотели бы видеть тех, кто эти школы возглавит. Для нас первая такая встреча, где мы можем обсудить ваши планы, вашу компетенцию, вашу стратегию образовательного процесса. По программе образования Московской области в ближайшие годы мы откроем десятки школ и, конечно, заинтересованы не только, чтобы была форма, но и содержание", — рассказал Андрей Воробьев.

Как сообщила министр образования Московской области Марина Захарова, в новых школах уже сформирована концепция образования, завершается подбор педагогов.

"На директорах лежит большая ответственность. Они должны не просто принять школу, как образовательный объект, а создать в школе ту команду, тот дух, который бы привлекал учеников, чтобы они с радостью шли получать новые знания", — отметила Марина Захарова.