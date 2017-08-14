Во время антимусорного рейда в лесах Подмосковья было выявлено 18 нарушений

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Участие в экологическом мероприятии приняли более 50 групп.

13 августа в ходе антимусорного рейда в лесах Московской области было выявлено 18 нарушений. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства Московской области.

В мероприятии приняли участие 57 групп. Единичные случаи нарушений были выявлены в Можайском, Одинцовском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Серпуховском и Ленинском муниципальных районах, а также на территории Шаховского, Мытищ и Луховиц. Два случая незаконного выброса мусора было зафиксировано на территории Рузского муниципального района. Нарушители будут обязаны заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Жители Московской области могут помочь в выявлении нарушителей, выкладывая в социальные сети фотографии и видео фактов незаконного сброса мусора с хэштегом #свиньЯ?.

Антимусорные рейды проводятся оперативными группами, в которые входят представители Комитета лесного хозяйства, полиции, администрации, СМИ и общественные лесные инспекторы.