Учащиеся губернского колледжа стали победителями всероссийского конкурса

МОСКВА, 14 августа — РИА Новости. Музыканты Московского Губернского колледжа искусств Елена Попова и Даниил Логинов стали лауреатами первой и второй премий Общероссийского конкурса "Молодые дарования России-2017", говорится в сообщении министерства культуры Подмосковья.
"В конкурсе, направленном на выявление и поддержку молодых дарований, принимают участие учащиеся и студенты в возрасте от 13 до 19 лет, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и олимпиад", — сообщается в материале.
Московский Губернский колледж искусств — крупнейшее в России образовательное учреждение, реализующее программы среднего профессионального образования в области культуры и искусства. Здесь подготовлены свыше 11 тысяч специалистов сферы культуры и искусства: исполнители, преподаватели, вокалисты и музыканты, актеры, библиотечные работники, руководители творческих коллективов, напоминается в материалах.