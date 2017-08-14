Учащиеся губернского колледжа стали победителями всероссийского конкурса

МОСКВА, 14 августа — РИА Новости. Музыканты Московского Губернского колледжа искусств Елена Попова и Даниил Логинов стали лауреатами первой и второй премий Общероссийского конкурса "Молодые дарования России-2017", говорится в сообщении министерства культуры Подмосковья.

"В конкурсе, направленном на выявление и поддержку молодых дарований, принимают участие учащиеся и студенты в возрасте от 13 до 19 лет, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и олимпиад", — сообщается в материале.

Обладательница первой премии конкурса в номинации "Фортепиано" Елена Попова — студентка первого курса Московского государственного института культуры. Обладатель второй премии Даниил Логинов продолжает обучение в Московском Губернском колледже искусств на 4-м курсе. Несмотря на врожденную слепоту, Даниил является лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей. Учится одновременно на двух отделах специальности "Инструментальное исполнительство": "Инструменты народного оркестра" и "Фортепиано", уточняется в сообщении.

Московский Губернский колледж искусств — крупнейшее в России образовательное учреждение, реализующее программы среднего профессионального образования в области культуры и искусства. Здесь подготовлены свыше 11 тысяч специалистов сферы культуры и искусства: исполнители, преподаватели, вокалисты и музыканты, актеры, библиотечные работники, руководители творческих коллективов, напоминается в материалах.