Нарушители правил охоты в Подмосковье переданы полиции

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Дела браконьеров, задержанных в Подмосковье накануне старта охотничьего сезона, а также изъятое у них незаконное оружие переданы сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Охотничий сезон стартовал в Подмосковье 12 августа и продлится до 15 ноября, напомнили в ведомстве. В этот период в Подмосковье можно охотиться на водоплавающую дичь (утки, гуси), болотно-луговую (бекас, дупель), полевую (куропатки, перепела, вяхирь, горлицы) и боровую (рябчик и вальдшнеп). За соблюдением законодательства и правил охоты в Подмосковье будут следить более 100 инспекторов.

Накануне открытия охотничьего сезона инспекторы Госохотнадзора Московской области провели операцию "Выстрел". В ней принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин — он совершил рейдовый объезд на катере по реке Ока, вблизи урочища Чертов Угол и Радовицкий Мох в Луховицком районе. "Только за первый день сезона охоты оперативно-рейдовыми группами было проверено более 800 охотников, выявлено 28 административных правонарушений законодательства в сфере охоты. Было изъято две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия. Также выявлено три нарушения правил пожарной безопасности", — отметил Андрей Разин.

На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано около 200 тысяч охотников. Регулярно охотятся в подмосковных лесах еще 300 тысяч охотников, уточнили в Минсельхозе.