Около 200 заблудившихся вывели из подмосковных лесов с начала года

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На территории Подмосковья с начала 2017 года из лесов удалось вывести около 200 заблудившихся, со второй половины июня ежедневно поисковики выводят из леса трех-четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала года сотрудники подразделений МЧС, "Мособлпожспас", волонтеры отряда "Лиза Алерт" и других добровольных спасательных формирований вывели из лесов Подмосковья около 200 заблудившихся, в том числе 39 детей", — приводятся в сообщении слова Пестова.

По данным пресс-службы, интенсивность проведения поисковых мероприятий со второй половины июня значительно возросла. В этот период ежедневно спасатели-поисковики выводят из леса трех-четырех человек. Это связано с теплой погодой и активной фазой грибного и ягодного сезонов.

При поступлении сигнала о происшествии на единый номер "112" с пострадавшим свяжутся лесники и спасатели, которые попытаются вывести человека из леса по имеющимся ориентирам. В случае, если человек не может выбраться самостоятельно, а также при отсутствии телефонной связи с пострадавшим, на место происшествия направляется поисково-спасательный отряд, включающий как профессиональных спасателей, так и добровольцев.

Заблудившемуся подаются звуковые сигналы, проводится прочесывание леса. В сложных случаях (к примеру, когда заблудился человек преклонного возраста с серьезными проблемами со здоровьем) подключаются авиационные спасательные отряды — в 2017 году авиация привлекалась дважды.