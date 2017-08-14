В Ленинском районе Подмосковья построили очистные сооружения

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Новые очистные сооружения для очистки ливневых стоков вблизи деревни Лопатино в Ленинском районе Подмосковья готовы к вводу в эксплуатацию, строительство велось за счет инвестора, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Очистным сооружениям для очистки ливневых стоков выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, которого цитирует пресс-служба, объект коммунальной инфраструктуры, расположенный вблизи деревни Лопатино в Ленинском районе, готов к вводу в эксплуатацию.

По данным пресс-службы, на площади 1868 квадратных метров разместятся технологические системы и оборудование для сбора и очистки сточных вод и ливневых стоков на территории нового ЖК. Застройщиком объекта является ООО "Гранель". Финансирование — средства инвестора.