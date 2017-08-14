Шведская компания запустит в ОЭЗ "Дубна" производство медицинской продукции

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Компания из Швеции Boule Medical AB локализует в ОЭЗ "Дубна" линейку по производству новой медицинской продукции — автоматических гематологических анализаторов, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"На предприятии резидента ОЭЗ "Дубна" — компании "Эйлитон" с деловым визитом побывает делегация из Швеции. На встрече партнеров будут обсуждаться этапы локализации производства новой линейки автоматических гематологических анализаторов Medonic и гематологических реагентов к ним", — сообщается в документе.

В нем уточняется, что российская компания "Эйлитон" (входит в группу компаний ЮНИМЕД) —эксклюзивный и первый поставщик продукции Boule Medical AB в нашу страну. На настоящий момент более 1,7 тысячи отечественных лабораторий оснащены гематологическими анализаторами серии Medonic, определяющими количество клеток в крови.

Новая линейка автоматических гематологических анализаторов, которые будут производиться в ОЭЗ "Дубна", обладает улучшенными техническими параметрами: усовершенствованное меню, расширенная память, более высокие точностные характеристики, улучшенная система контроля качества. Анализаторы нового поколения позволяют минимизировать объем крови для исследования и полностью исключают контакт крови пациента с оператором, заключается в сообщении.

"Решение разместить на предприятии линейку для выпуска новой медицинской продукции еще раз подтверждает доверие шведских партнеров к резиденту и ОЭЗ в Дубне. Специалисты лечебно-профилактических учреждений, приобретая новую линейку гематологических анализаторов российского производства, смогут экономить значительные суммы на проведении исследований общего анализа крови в современных непростых условиях финансирования здравоохранения", — цитируются в документе слова первого заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.