Торговые точки возле Шереметьево к ЧМ-2018 перекрасят в цвета города Химки

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1078)

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. Торговые объекты возле аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) покрасят в фирменные цвета подмосковного города Химки, рассказали РИА Недвижимость в понедельник в администрации муниципалитета.

"К началу чемпионата мира по футболу 2018 года все торговые объекты, размещенные возле аэропорта Шереметьево, будут приведены к единому фирменному стилю городского округа", – сообщили в администрации.

Фирменный стиль Химок был утвержден в 2015 году, в его основе пурпурные тона с элементами фиолетового и оранжевого цветов.

Внешний вид торговых объектов уже обсуждался с руководством аэропорта, рассказали в администрации.

Там также отметили, что основным требованием при установке новых торговых точек вблизи аэропорта будет доступность для маломобильных групп населения, витрины новых объектов должны быть максимально прозрачными, для того чтобы покупатели могли сразу увидеть ассортимент.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.