МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Стадион "Фабрика "1 Мая" открывается в Королеве после реконструкции в понедельник, сообщили РИА Недвижимость в администрации городского округа.

"После реконструкции на стадионе появились площадка для воркаута, баскетбольная и волейбольная площадки, открытый теннисный корт, большое футбольное поле и поле для мини-футбола с беговыми дорожками. Зимой футбольное поле будет переоборудоваться в каток, беговые дорожки — в лыжню", — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что капитального ремонта на спортивном сооружении в микрорайоне Первомайский не было более 50 лет, последние 10 лет стадион практически не использовался.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Королев вошел в региональную программу "Центральный стадион". В рамках программы в городе откроется уникальный крытый комплекс для занятий пляжным футболом на стадионе "Металлист". Началась реконструкция крупнейшего в Королеве стадиона "Вымпел", после ремонтных работ на стадионе появятся обновленные трибуны на 5 тысяч человек и бассейн. Открытие ледового ФОКа на территории "Вымпела" запланировано на сентябрь 2017 года, окончание всех работ по реконструкции спортивного сооружения назначено на 2018 год.