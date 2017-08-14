Мусорные полигоны Подмосковья обследуют из космоса

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. Полигоны отходов Московской области будут обследованы с воздуха, в том числе с использованием съемки из космоса, сообщается в материалах регионального министерства экологии.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, слова которого приводятся в документе, сфотографировать предстоит 40 объектов размещения отходов, как действующих, так и закрытых в разные годы.

"Это необходимо для актуализации информации о состоянии объектов и определения степени их негативного воздействия на окружающую среду. В результате удастся определить фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы рекультивации", – заявил Коган.

По заказу Минэкологии Московской области будет проведена аэрофотосъемка, а также съемка из космоса всех объектов размещения отходов в регионе. Работы будет проводить ООО "Геоинформ+", уточняется в сообщении. После получения снимков появится возможность изучить особенности рельефа местности в радиусе 3 километров от каждого объекта с тем, чтобы оценить риски возможного распространения загрязняющих веществ.

Данные съемки, по условиям контракта, должны поступить до 22 сентября, заключается в документе.