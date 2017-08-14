В Подмосковье планируют построить почти 1,5 тысячи км ЛЭП в этом году

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. Почти 1,5 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) планируют построить в Подмосковье в 2017 году, сообщается в материалах пресс-службы зампредседателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В текущем году в Подмосковье запланировано построить более 1,4 тысячи километров ЛЭП. Работы выполняются в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

С начала 2017 года на территории Подмосковья было построено и введено в эксплуатацию около 900 километров линий электропередачи, приводятся в документе слова Пестова. Работы производятся в рамках инвестиционных программ ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго", направленных ликвидацию дефицита электрических мощностей, бесперебойное функционирование энергообъектов и обеспечение возможности присоединения новых потребителей, напоминается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на территории Подмосковья было построено свыше 4 тысяч километров линий электропередач различного класса напряжения, введено свыше 568 мегавольт-ампер трансформаторной мощности. Общий объем финансирования составил более 10 миллиардов рублей.