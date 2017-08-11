В ходе антимусорного рейда на дорогах Подмосковья выявлено 7 нарушений

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ходе антимусорного рейда на дорогах Подмосковья "мобильный патруль" выявил 7 нарушений, связанных с попытками выброса мусора в неположенных местах, говорится в сообщении главного управления по информационной политике Московской области.

"Сегодня сотрудниками оперативной группы выявлено 7 нарушений и составлено 4 протокола. Каждому нарушителю выписан штраф и со всеми проведены разъяснительные беседы. Рейды будут продолжаться, мы не допустим образования свалок вдоль автодорог", — цитируется в сообщении министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Факты несанкционированного выброса отходов возле остановки общественного транспорта отмечены в Дмитровском районе, где поймали сразу 4 нарушителей. На Мякининском шоссе зафиксировано 2 нарушения и проведены еще 2 разъяснительные беседы. В Раменском на улице Электрофикации выявлено 1 нарушение, житель скрылся.

Аналогичные рейды прошли в Егорьевском районе и городском округе Мытищи.

По всем фактам нарушений составлены протоколы, нарушители привлечены к административной ответственности и заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.

Борьба за чистое Подмосковье идет в самых разных направлениях и формах. Жители региона могут помочь в выявлении нарушителей, выкладывая в социальные сети фото и видео фактов незаконного сброса мусора с хэштегом #свиньЯ?

Как сообщалось ранее, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе сформированы оперативные группы по предотвращению образования стихийных свалок вдоль автодорог. В состав бригады вошли представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ГИБДД, Госадмтехнадзора, Службы инспекции дорог, ГБУ МО "Мосавтодор", Ассоциации дорожников Подмосковья и Общероссийского народного фронта.