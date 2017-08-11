Грузовики с мусором, задержанные в Истре, принадлежат частным лицам

МОСКВА, 11 августа — РИА Новости. Задержанная на Новорижском шоссе техника со строительным мусором принадлежат частным лицам, сообщили РИА Недвижимость в министерстве экологии и природопользования Московской области.

10 КАМАЗов и 2 бульдозера арестованы в ходе рейда в городском округе Истра, в районе 38 километра Новорижского шоссе и деревни Юрьево. Машины были наполнены строительным мусором и грунтом. Незаконная свалка площадью более 2 гектаров находилась на землях сельхозназначения, ущерб окружающей среде превысит 15 миллионов рублей, точная сумма будет определена после исследований.

"Задержанная техника принадлежит частным лицам, как это чаще всего бывает при организации незаконных свалок. Как правило, водителей нанимают строительные организации, которые хотят сэкономить на плате за законное размещение отходов. Практика показывает, что значительная часть строительных отходов ввозится из Москвы в сопредельные районы Московской области", — сообщил РИА Недвижимость пресс-секретарь министерства экологии и природопользования Московской области Илья Федоров.

По его словам, сейчас проводится административное расследование, рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде. При установлении личности нарушителя или юридического лица, он подвергается штрафу и должен возместить рассчитанный ущерб. В случае, когда конкретного виновника установить не удается, ответственность несет собственник или арендатор земельного участка, на котором обнаружена свалка. "Оба они обязаны следить за соблюдением природоохранного законодательства", — отмечает собеседник агентства.

В министерстве экологии региона отмечают, что самые крупные незаконные свалки в Подмосковье выявлены в карьере "ЗИЛ" городского округе Дзержинский (завоз отходов пресечен, ущерб составляет 1,69 миллиарда рублей, в настоящее время карьер рекультивируется), в Красногорском районе (нарушитель установлен, привлечен к ответственности, предъявлен ущерб в размере 32 миллионов рублей), в деревне Шемякино Солнечногорского района (организатор установлен, материалы проверки переданы в суд для взыскания ущерба на сумму 7,2 миллиона рублей).