Полигон ТКО в Электростали рекультивируют в 2018 году

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов "Электросталь" завершатся до конца октября 2018 года, сообщается в пресс-релизе министерства экологии и природопользования Московской области.

"Администрация городского округа Электросталь заключила муниципальный контракт по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов. Проект рекультивации прошел государственную экологическую экспертизу. Работы будет выполнять АО "Монолитное строительное управление-1", — говорится в сообщении.

По условиям контракта, процесс будет проходить в два этапа. На первом этапе тело полигона будет выровнено с использованием инертных грунтов, накрыто георешеткой и противофильтрационным экраном, оборудовано системой газоудаления. На втором этапе начнется откачка фильтрата и монтаж системы канализирования и очистки. Затем на полигоне сформируют слой плодородного грунта, который засеют газонной травой, отмечается в пресс-релизе.

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, которые приводятся в материалах, рекультивация "Электростали" улучшит условия жизни почти 160 тысяч человек, проживающих в зоне негативного воздействия полигона. Объемы отходов оценены Коганом в 1 миллион тонн, площадь, которая будет подвергнута рекультивации, — 9,8 гектара. Полигон "Электросталь" был закрыт в сентябре 2014 года.