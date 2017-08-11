В Подмосковье отремонтировали 10 тысяч подъездов многоквартирных домов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На территории Московской области уже отремонтировали 10 тысяч подъездов, что составляет почти треть от запланированного на год, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"По состоянию на начало августа в рамках губернаторской программы "Мой подъезд" отремонтировано уже 10 тысяч подъездов. Всего в 2017 году запланировано отремонтировать 32 тысячи подъездов, завершение основного объема работ запланировано на август и сентябрь", — приводятся в материале слова Пестова.

Он добавил, что программа "Мой подъезд" предполагает софинансирование ремонта подъездов из средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, управляющих компаний и небольших взносов жителей. Решение о включении своего дома в данную программу принимают сами жители. При этом с ними в обязательном порядке должны согласовываться детали проводимых ремонтных мероприятий — цвет покраски стен, виды работ.

По данным пресс-службы, наиболее активно программа "Мой подъезд" по состоянию на начало августа выполняется в городских округах Ступино, Люберцы, Зарайск, Озеры, Красноармейск. В этих муниципальных образованиях работы ведутся с опережением графика.