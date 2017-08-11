В Подмосковье планируют привить от гриппа около трех миллионов человек

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Московской области запланировали привить от гриппа в 2017 году 2,9 миллиона человек, для вакцинации необходимо обратиться к терапевту, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Как напомнила Забралова, с 11 августа в Подмосковье стартовала вакцинация взрослого населения против гриппа."В 2017 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,9 миллиона человек, в том числе порядка 873 тысячи детей", — говорится в сообщении.

По словам Забраловой, на сегодняшний день в Подмосковье поставлена первая партия вакцин от гриппа для взрослых — 972 тысячи доз. Планируется, что до конца августа в медучреждения области поступят и вакцины для детей. Вакцинация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Для вакцинации необходимо обратиться к терапевту, в случае отсутствия противопоказаний медработники сделают прививку в тот же день

"В 2016 году в Московской области против гриппа привито более 2,6 миллиона человек. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям, а также работникам сфер образования, обслуживания, транспорта", — заключается в материале.