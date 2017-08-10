Семь тысяч уток выпустят для охоты в Подмосковье

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. К началу летне-осеннего сезона в Подмосковье выпустят семь тысяч уток. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя правления Московского общества охотников и рыболовов Вячеслава Кирьякулова.

"Семь тысяч специально выращенных уток выпустят в этом году. Есть специальные фермы, которые выращивают уток для того, чтобы выпускать в угодья. Мы у них заранее заказываем, покупаем, делаем достаточно кропотливую работу", — сказал Кирьякулов.

Кирьякулов отметил, что уток выращивают в особых условиях, чтобы птицы не контактировали с человеком. Иначе они не будут бояться людей.

Во время летне-осеннего сезона охоты ежегодно добывается около 20 тысяч уток, треть из которых являются специально выращенными.

В этом году на открытии сезона охоты в Подмосковье ожидают до 30 тысяч охотников.