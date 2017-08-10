В Подмосковье выявили 17 попыток выброса отходов вдоль дорог

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В ходе очередного антимусорного рейда #свиньЯ в Московской области были выявлены 17 нарушителей, сообщает телеканал "360". Граждане были уличены при попытке выбросить мусор на остановочных павильонах или вдоль автодорог.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игоря Трескова, всего в результате рейда только за сегодняшний день выявлено 17 нарушений, а также выписано восемь штрафов.

Тресков добавил, что со всеми жителями проведены разъяснительные беседы.

Семь нарушений по выбросу мусора зафиксировали на Мякининском шоссе. Одному из граждан удалось скрыться. Кроме того, двоих жителей за несанкционированный выброс отходов задержали в Раменском районе. Они пытались оставить мусор на автобусной остановке.

Также антимусорные рейды #свиньЯ прошли в городских округах Истра, Домодедово и Подольск. Всем нарушителям придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

В настоящее время в Московской области сформированы оперативные группы по предотвращению образования стихийных свалок вдоль автодорог. Антимусорные рейды проходят с участием представителей Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО "Мосавтодор", Ассоциации дорожников Московской области и Общероссийского народного фронта.