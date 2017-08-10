В Подмосковье на 65% подготовилось к отопительному сезону

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Подмосковье готовность объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду составляет 65% при плановом показателе в 60%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Практически по всем показателям в Московской области отмечается опережение графика подготовки к зиме. На 70% сформирован необходимый резерв жидкого топлива, водопроводные и канализационные сети готовы к зиме на 66%, теплосети — на 65%, котельные на 63%", — заявил Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства Московской области.

Работы по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону планируют завершить до 15 сентября. С 15 сентября до начала отопительного сезона на всех котельных будут проводиться пробные топки.