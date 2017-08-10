Картой "Стрелка" ежедневно пользуются около 250 тысяч пассажиров

Автоматы по продаже проездных билетов в метро. Архивное фото

Автоматы по продаже проездных билетов в метро. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В июле более 250 пассажиров "Мострансавто" ежедневно использовали карту "Стрелка". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мострансавто". Пассажиры совершили более 7,8 миллиона поездок.

Более 250 тысяч поездок было совершено в автобусах "Мострансавто" ежедневно в июле. 22 тысячи из них приходятся на объединенные карты "Стрелка-Тройка" и "Тройка-Стрелка".

Активнее всего картами в июле пользовались в Видном, Коломне и Сергиевом Посаде.

Всего в июле 65% от всех платных поездок было совершено по "Стрелке".