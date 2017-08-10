В Подмосковье выявлено 17 нарушений в ходе антимусорного рейда на дорогах

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Очередной антимусорный рейд #свиньЯ? по пресечению несанкционированного выброса мусора вдоль автодорог Московской области выявил 17 попыток выброса отходов на остановочных павильонах и вдоль дорог, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

"Всего в результате рейда только за сегодняшний день выявлено 17 нарушений и выписано 8 штрафов. Жители привлечены к административной ответственности, со всеми проведены разъяснительные беседы. Рейды по пресечению несанкционированного выброса мусора продолжаются", приводит слова Трескова пресс-служба областного министерства транспорта.

Так, 7 нарушений по выбросу мусора зафиксированы на Мякининском шоссе, такие факты также отмечены в Раменском районе на автодороге Хлыстово-Мотюково, на автодороге Соболево-Цюрупа-Конобеево-Барановское вблизи села Барановского и у деревни Ворыпаево. В Видном на пересечении улиц 2-я Спортивная и Центральная зафиксировано 3 нарушения общественного порядка.

Аналогичные рейды прошли в городских округах Домодедово, Истра, Подольск. Все нарушители привлечены к административной ответственности и заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как отмечается в сообщении, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе сформированы оперативные группы по предотвращению образования стихийных свалок вдоль автодорог. В состав бригады вошли представители областного Минтранса, ГИБДД, Госадмтехнадзора, Службы инспекции дорог, ГБУ МО "Мосавтодор", Ассоциации дорожников Подмосковья и ОНФ.