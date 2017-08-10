Жители подмосковных Котельников 12 августа смогут пройти диспансеризацию

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Единый день диспансеризации для местных жителей проведут в городской поликлинике подмосковных Котельников 12 августа, обратившиеся смогут измерить артериальное давление, пройти флюорографию и сдать анализы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"В субботу, 12 августа, с 9:00 до 12:00 в отделении Котельниковской городской поликлиники, расположенной в микрорайоне Белая дача, 2-ой Покровский проезд, дом 6 корпус 1, пройдет Единый день диспансеризации", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этот день все желающие смогут бесплатно получить консультации терапевта, офтальмолога и акушера. Кроме того, пациентам будет предложено измерить артериальное давление, пройти флюорографию, электрокардиографию, сдать анализы.

При диспансеризации пациенты от 39 лет проходят более глубокое обследование — анализ крови по расширенным показателям и УЗИ брюшной полости. Перед началом осмотра необходимо обратиться в регистратуру с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

С 2016 года в Подмосковье запущен проект "Единый день диспансеризации", когда медицинские обследования проводят по субботам дополнительно к плановой диспансеризации в будни. Акции задуманы для удобства жителей региона, работающих по пятидневке.