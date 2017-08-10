Школа на 1100 учеников откроется в Люберцах к новому учебному году

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Общеобразовательная школа № 28, рассчитанная на 1100 учащихся, откроется в Люберцах к началу учебного года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

Готовность объекта глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил во врмя рабочей поездки в городской округ. "Мы сейчас проверяем готовность новых школ к учебному сезону. В этом году открываем в Подмосковье 26 школ. Каждый год в Московской области становится на 30 тысяч школьников больше. В этом году увеличение первоклассников — на 7,5-8 тысяч", — сказал губернатор, его слова приводятся в документе.

На зачисление в школу подано более 700 заявлений, уточняется в пресс-релизе. В образовательном учреждении предусмотрена столовая на 550 мест, актовый зал на 715 человек, тренажерный и хореографический залы, шахматный клуб с напольной доской и ростовыми фигурами, компьютерные и лингафонные кабинеты, интернет-клуб. Для повышения качества образования профильные кабинеты химии, физики, биологии, информатики укомплектованы современным опытно-экспериментальным и лабораторным оборудованием. На территории школы расположены спортивные площадки с беговыми дорожками, игровые комплексы.

Система общего образования городского округа Люберцы включает 43 учреждения. В целях ликвидации второй смены предусмотрено строительство корпуса школы № 54 в городском поселке Октябрьский, пристроек к школам № 55 и № 59 в городском поселке Красково, школы на 275 мест в городском поселке Малаховка, заключается в документе.