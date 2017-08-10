Почти 70 дворовых территорий благоустроят в Люберцах в 2017 году

МОСКВА, 10 августа, — РИА Новости. Дворовые территории по почти 70 адресам благоустроят в Люберцах в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

Ход работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в городской округ Люберцы. "Воробьев проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий на улице Инициативная. Губернатору доложили, что в настоящее время завершена установка новой детской и спортивной площадок, а также устройство пешеходных дорожек. 15 августа здесь начнется асфальтирование, окончание всех работ намечено к 1 сентября", — сообщается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что в соответствии с требованиями закона "О благоустройстве в Московской области" на внутридворовой территории многоквартирного дома необходимо наличие 6 обязательных элементов: детские и спортивные площадки, озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, парковочные места, информационные стенды, зоны для сбора ТБО.

В городском округе Люберцы находится 672 дворовые территории. В 2015-2016 годах здесь было комплексно благоустроено 166 дворов, что составляет 24,7% от общего количества. В 2017 году запланировано привести в порядок еще 69. В настоящее время выполнены работы по установке 52 детских и 55 спортивных площадок. Кроме того, по 51 адресу заменено асфальтовое покрытие. Каждый элемент благоустройства согласован с жителями домов, уточняется в сообщении.

"У нас большая программа, каждый год в Московской области мы благоустраиваем 1,4 тысячи дворов. Вторая наша большая программа — ремонт подъездов. Очень большой запрос у жителей, и в этом году мы ремонтируем 32 тысячи подъездов. Здесь очень важно мнение жителей, чтобы они осуществляли приемку подъездов после ремонта, участвовали в обсуждении: какого цвета он будет, что поменять, а что менять не нужно", — сказал губернатор в ходе общения с жителями, его слова приводятся в материалах пресс-службы.