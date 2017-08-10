В Люберцах 1 сентября откроется детский сад на 150 мест

МОСКВА, 10 августа, — РИА Новости. Детский сад в Люберцах на 150 мест откроется 1 сентября, сообщается в материалах пресс-службы губернатора Московской области.

Готовность детского дошкольного учреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочего визита в городской округ. "Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом город Люберцы, где проверил готовность к открытию детского сада № 6 "Белоснежка", — говорится в документе.

Дошкольное образовательное учреждение построено по государственной программе "Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы", уточняется в материалах пресс-службы.

Детский сад начнет свою работу 1 сентября. Трехэтажное здание рассчитано на 150 мест, здесь расположены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты логопеда и психолога, изостудия, комната сказок. Все помещения, включая пищеблок, медицинский блок, прачечную, комнаты персонала, оснащены современным оборудованием, административный и обслуживающий персонал полностью укомплектован, заключается в сообщении.