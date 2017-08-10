Вакцинация против гриппа начнется в Подмосковье 11 августа

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Прививать от гриппа в Московской области начнут с 11 августа, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"С 11 августа 2017 года на территории Московской области, начинается ежегодная прививочная кампания против гриппа", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в медучреждения поступили первые партии вакцины против гриппа для вакцинации населения из групп риска: взрослого населения, лиц в возрасте старше 60 лет, часто болеющих, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, лиц призывного возраста. Также прививать намерены взрослое население отдельных видов профессий, таких как медицинские работники, работники образования, транспорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания.

"Защитить себя и своих близких от гриппа можно пройдя вакцинацию в поликлиниках по месту жительства" — отметил глава подмосковного минздрава Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.