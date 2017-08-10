В Подмосковье исполнили четверть программы по установке детских площадок

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Программа губернатора "Наше Подмосковье" по установке детских площадок исполнена на четверть, недавно в Щелковском районе, Ивантеевке и Фрязине торжественно открылись сразу четыре таких объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

"В ближайшие две недели мы планируем открыть более 30 таких комплексов и тем самым завершить половину первого этапа программы. 56 площадок уже смонтированы, из их числа 21 площадка уже торжественно введена в эксплуатацию. У нас в этом году пять поставщиков детских площадок, поэтому мы имеем обширный выбор тематики и игровых элементов", — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Министр также отметил, что производство всех элементов детских площадок, начиная от болтов и заклепок, заканчивая прорезиненным противоударным покрытием и сложной геометрией пластиковых форм горок и качелей располагается в Подмосковье.В этом году запланирована установка 190 детских комплексов. Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже четвертый год подряд.

В период с 2013 по 2016 годы было установлено почти 320 современных детских игровых площадок. Кроме того, по программе комплексного благоустройства дворов за этот период более 3 тысяч детских площадок было установлено, заменено и отремонтировано силами муниципалитетов.