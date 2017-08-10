На целевое обучение в медвузы зачислили 313 выпускников из Подмосковья

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В медицинские вузы на целевое обучение в 2017 году зачислены свыше 300 выпускников Московской области, они могли поступать в пять федеральных медуниверситетов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В 2017 году по итогам приемной кампании в медицинские университеты на целевое обучение зачислено 313 подмосковных выпускников школ", — сообщила Забралова.

По целевому направлению подмосковные школьники могли поступать в пять федеральных медицинских университетов.

По словам Забраловой, 163 подмосковных выпускника стали студентами РНИМУ имени Н.И. Пирогова, 62 — МГМСУ имени А.И.Евдокимова, 50 — первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

"Также федеральным Минздравом были предоставлены целевые места в Рязанском и Тверском государственных медицинских университетах. Большинство мест предоставлено по специальностям "лечебное дело" и "педиатрия", — сказала первый зампред.

Она отметила, что проходной балл для абитуриентов, поступающих по целевому набору, ниже. Обучение для студента бесплатно — после окончания вуза выпускник должен отработать в одной из подмосковных больниц не менее трех лет.