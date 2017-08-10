В Наро-Фоминске пресекли незаконный сброс отходов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Нарушителей, устроивших нелегальную свалку вблизи деревни Тимонино в городском округе Наро-Фоминск, задержали инспекторы регионального эконадзора совместно с сотрудниками полиции, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Задержаны три самосвала, завозивших грунты и строительный мусор. Отходы сбрасывались на незаконной свалке площадью около трех гектаров, организованной ООО "Коломна-грунт", которую инспекторы эконадзора выявили в прошлом году. Тогда нарушитель был оштрафован на 240 тысяч рублей", — сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Министерство экологии и природопользования начало административное расследование, которое поможет установить организатора работ и собственника земельного участка, на котором организовали нелегальную свалку.

В ближайшее время на месте проведут исследования, чтобы определить ущерб, нанесенный почвам. Сумма ущерба будет предъявлена нарушителям к возмещению.