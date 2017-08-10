В Подмосковье коммунальный комплекс готовят к зиме с опережением графиков

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Коммунальные службы с опережением графика готовят объекты ЖКХ к предстоящей зиме, готовность объектов составляет 65% при плановом показателе в 60%, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на начало августа готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему сезону составляет 65% при плановом показателе в 60%", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, согласно распоряжению губернатора Московской области, к началу осенне-зимнего периода необходимо подготовить более 2400 котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, 16 тысяч километров водопроводных сетей, свыше 12 тысяч километров канализационных сетей и другие объекты. Также необходимо сформировать свыше 47 тысяч тонн резерва твердого и жидкого топлива.

"Практически по всем показателям в Московской области отмечается опережение графика подготовки к зиме. На 70% сформирован необходимый резерв жидкого топлива, водопроводные и канализационные сети готовы к зиме на 66%, теплосети — на 65%, котельные на 63%" — подчеркнул Пестов.

Как отмечается в материале, все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду должны быть завершены до 15 сентября. А с 15 сентября и до начала отопительного периода на всех котельных должны быть проведены пробные топки.